Lichaam verdronken avonturier teruggevonden 04 september 2018

Het lichaam van de Antwerpse avonturier Marc Sluszny is na twee maanden teruggevonden. Hij was al sinds 29 juni vermist, toen hij in de diepste onderwatergrot van Europa dook in het Franse Font Estramar. Op 125 meter diepte verloor hij het contact met zijn Letse kameraad. Sluszny kwam nooit meer boven. Afgelopen week ging een andere duiker op eigen houtje de grot in om Sluszny te vinden. Met succes: hij vond het lichaam van de Antwerpse avonturier terug en bracht hem tot buiten de grot. Het Franse gerecht onderzoekt nu zijn lichaam. De man zal wellicht in Tel Aviv in Israël begraven worden. (JEW)

