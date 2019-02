Lichaam van vrouw uit kanaal gehaald 06 februari 2019

00u00 0

In Neder-Over-Heembeek is gisternamiddag het lichaam van een vrouw gevonden in het zeekanaal Brussel-Schelde. Het is op dit moment nog niet duidelijk wie de vrouw is en hoe zij om het leven kwam. Volgens de eerste vaststellingen zijn er geen sporen van geweld zichtbaar op het lichaam. Het parket stelde een wetsgeneesheer aan om de juiste doodsoorzaak te achterhalen. (IBO)