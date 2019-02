Lichaam Sala nog niet geborgen, maar Nantes eist al 17 miljoen Redactie

07 februari 2019

00u00 0

Terwijl een team van onderzoekers nog alles in het werk stelt om het lichaam van voetballer Emiliano Sala uit het gecrashte vliegtuig te krijgen, acht de Franse club Nantes de tijd rijp om Cardiff City onder druk te zetten. De ex-club van Sala wil de volledige transfersom van 17 miljoen euro opstrijken. Als de eerste schijf niet binnen de tien dagen gestort is, stappen de Fransen naar de rechtbank. De Argentijnse aanvaller werd vorige maand verkocht aan Cardiff. De ploeg betaalde niet direct, maar wilde wachten tot alle documenten in orde waren. Zover is het nooit gekomen: de 28-jarige Sala verongelukte op weg naar Wales. Zondag werd het vliegtuigwrak met zeker één inzittende gelokaliseerd op de bodem van het Kanaal.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN