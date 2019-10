Exclusief voor abonnees Lichaam in zee gegooid 29 oktober 2019

00u00 0

Het lijk van Al-Baghdadi is in zee gegooid, zo heeft een hoge ambtenaar van het Pentagon - op voorwaarde van anonimiteit - aan het Franse persbureau AFP gezegd. Waar dat is gebeurd, wordt niet bekendgemaakt. De begrafenis doet denken aan die van Al Qaida-leider Osama Bin Laden, nadat die in 2011 in Pakistan werd gedood. Legerleider Mark Milley zei dat "gepast" met het lichaam is omgegaan en dat bij de korte plechtigheid "de islamitische religieuze riten in acht zijn genomen".