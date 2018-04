Lichaam gevonden op strand na zelfmoord 20 april 2018

Op het strand van Blankenberge is gisterenmiddag omstreeks 14.30 uur het lijk van een 62-jarige man aangetroffen ter hoogte van de Pier. Hij had een keukenmes in zijn lichaam. De hulpdiensten, met de MUG-heli, kwamen massaal ter plaatse, maar konden enkel het overlijden vaststellen. De politie sloot een deel van het strand en de Pier af om pottenkijkers op afstand te houden. Het parket van Brugge is een onderzoek gestart. Alles wijst voorlopig in de richting van een wanhoopsdaad. Ondertussen ging het leven gewoon door. Kinderen reden vlak naast de tent waar het lichaam lag vrolijk verder met hun gocart. Een gezin keek dan weer met een ijsje vanop de eerste rij toe hoe de politie de vaststellingen deed. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (MMB)

