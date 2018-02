Lichaam gevonden in metrostation 20 februari 2018

In het Brusselse metrostation Kruidtuin is gisterochtend het lichaam van een 31-jarige man gevonden. Het was een arbeider van de MIVB die de ontdekking deed. Het Brusselse parket stuurde een wetsarts ter plaatse, maar die kon nog geen uitsluitsel geven over de doodsoorzaak. "Er wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam." (VDBS)