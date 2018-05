Lichaam gevonden in kraakpand 02 mei 2018

In een pand in Schelderode (Merelbeke) is gisteravond een lichaam gevonden. Het vervallen gebouw werd volgens buurtbewoners al zeker een maand geleden gekraakt. De politie probeerde de bezetters eerder te verjagen, maar die actie leverde weinig op. Blijkbaar was het niet evident om de stoffelijke resten weg te halen uit het pand, want buurtbewoners zagen hoe de hulpdiensten hiertoe een gat maakten in het dak. Over de identiteit van de overleden persoon én over de doodsoorzaak was gisteravond nog niets bekend. Of er sprake was van crimineel opzet, was evenmin duidelijk. Het parket stuurde het lab ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. (WSG)