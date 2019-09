Exclusief voor abonnees Lichaam gevonden in jachthaven Nieuwpoort 23 september 2019

00u00 0

In de jachthaven van Nieuwpoort is gisternamiddag een levenloos lichaam aangetroffen. Het werd door eigenaars van een jacht opgemerkt en lag tussen twee boten. De scheepvaartpolitie en de brandweer snelden ter plaatse. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De wetsdokter kwam tot de vaststelling dat er geen kwaad opzet met het overlijden gemoeid was. "De man (62) heeft zelf een boot liggen in de jachthaven aan de Watersportlaan en moet in het water terechtgekomen zijn. Over het tijdstip of de omstandigheden is er nog geen duidelijkheid", aldus het parket.