Licentievergoeding stuk duurder in nieuwe Wereldbeker veldrijden 15 november 2019

00u00 0

Het wordt voor organisatoren een stuk duurder om toe te treden tot de nieuwe en meer uitgebreide Wereldbeker in het veldrijden. Wielerflits kon de 'Application Guide' inkijken en merkte op hoe de licentievergoeding verdubbelt van 17.500 naar 35.000 of 50.000 euro. Welk bedrag het wordt, hangt af van hoeveel reclame- en sponsorrechten de organisator zelf nog wil verkopen (25 of 50 procent).

