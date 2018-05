Licentie of niet: Piempongsant gaat door met Moeskroen 09 mei 2018

Pairoj Piempongsant (62), de nieuwe Thaise eigenaar van Moeskroen, was gisteren voor het eerst op 'zijn' club. Over het bedrag van investeringen bleef hij vaag. Hij kijkt vooral naar de jeugdacademie waar hij naar eigen zeggen jeugdspelers uit Thailand, Australië, Korea of China kan stallen en ze laten doorgroeien naar het eerste elftal. Ondertussen werkt hij ook aan de overname van het Griekse Panathinaikos waar hij dan wel 27 miljoen euro voor moet neertellen. "Als de deal doorgaat, is synergie met Moeskroen mogelijk", aldus Piempongsant. Wat er gebeurt indien het BAS na de aanklacht van KV Mechelen de licentie van Moeskroen nog zou terugdraaien? "Het kan niet dat de Pro League een licentie die toegestaan werd op 11 april weer zomaar in vraag stelt. Maar mocht er een negatief resultaat volgen, dan gaan wij toch door, want de investering voor vijf jaar is al beslist." (ESK)

