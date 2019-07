Exclusief voor abonnees Liboton vrijuit voor doping-beschuldiging De Vlaeminck 05 juli 2019

Vijfvoudig wereldkampioen veldrijden Roland Liboton (62) gaat vrijuit voor de doping-beschuldiging die hij uitte aan het adres van wijlen Erik De Vlaeminck. Die zou zijn wereldtitels in 1970 en '71 behaald hebben met "het spul in zijn kl*ten", verklaarde Liboton in een interview. De weduwe van De Vlaeminck sleepte hem voor de rechter wegens laster en belaging. De rechter heeft zich gisterochtend onbevoegd verklaard om te oordelen over de mogelijke laster, omdat het om 'vrije meningsuiting via de geschreven pers' gaat. Een mogelijk drukpersmisdrijf, dus, en daar moet je voor bij assisen zijn. Alleen zijn de feiten inmiddels verjaard. Voor de belaging werd Liboton vrijgesproken. "Ik ben blij dat dit achter de rug is", reageert hij. "Misschien heb ik me te cru uitgedrukt en vertrouwde ik te veel op de reporter dat hij me niet letterlijk zou citeren." (BBO)

