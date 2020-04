Exclusief voor abonnees Liberalen willen nog geen nieuwe regeringsonderhandelingen 22 april 2020

00u00 0

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil voor eind september geen regeringsonderhandelingen opstarten omdat de coronacrisis nu voorrang heeft. Vroeger politieke spanningen creëren terwijl de regering zich voor 100 procent moet concentreren op de volksgezondheid is geen goed idee, zegt Bouchez. Hij benadrukt ook dat de regering-Wilmès de steun heeft gekregen tot de start van het parlementaire jaar - eind september, dus. Bouchez reageert zo op de oproep van Bart De Wever (N-VA) om weer rond de tafel te gaan zitten. Ook Open Vld-fractieleider Egbert Lachaert ziet momenteel geen basis om door te groeien naar een andere regering. "Het is positief dat collega's zoals Bart De Wever mee zoeken naar een oplossing, maar het is nu onmogelijk om te zeggen welke meerderheid we gaan kunnen vinden", zei hij in 'De Ochtend'. "Het mag geen remake worden van de film die we al een jaar zien."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen