Liberalen willen af van vrije week voor gevangenen 00u00 0

Open Vld is erg kritisch voor het week-om-weekstelsel dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft ingevoerd voor bepaalde gedetineerden, om de overbevolking in onze gevangenissen aan te pakken. Uit cijfers die Kamerlid Carina Van Cauter opvroeg bij Geens blijkt dat 23 van de 366 gevangenen die van de regeling konden genieten, hun voorwaarden schonden. De minister neemt met de 'vrije week' een "onverantwoord veiligheidsrisico", zegt Van Cauter. Ze dringt aan op een grondige evaluatie. Geens laat weten dat hij met een doorlichting bezig is. Pas daarna bekijkt hij of de regeling van kracht kan blijven.