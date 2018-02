Liberale Luke en de Daltons 05 februari 2018

Zelfs een minister doet al eens graag gek met zijn kinderen: Alexander De Croo (Open Vld) kwam verkleed als Lucky Luke naar het carnaval in Brakel, met de Daltons in zijn kielzog. "Eigenlijk wou ik als piloot verkleed gaan", aldus De Croo. "Maar omdat mijn zonen Tobias (9) en Gabriël (6) met hun nichtje Olivia en hun neef Victor in de winkel hadden besloten om als de Daltons te komen, heb ik mij maar aangepast. Jammer genoeg werd Victor ziek, en zijn de De Croo-Daltons dus maar met z'n drieën." (SSL)

