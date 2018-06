Libanon lokt toeristen met sexy agentes 26 juni 2018

Jonge agentes in korte broek met perfect verzorgd haar en make-up patrouilleren sinds kort door de drukke straten van de Libanese stad Broummana. Burgemeester Pierre Ackar hoopt zo meer toeristen te lokken én het beschadigde imago van het land op te krikken. "99% van de toeristen die onze regio bezoeken, draagt in de zomer ultrakorte broekjes. Waarom zouden onze agenten dat niet mogen doen?", licht de burgemeester toe. "We willen laten zien dat Libanon veilig en sexy is." De opvallende campagne komt hem op kritiek te staan op sociale media. Bewoners noemen de actie seksistisch en ordinair. "En waar blijven de vernieuwde uniformen van mannelijke agenten?", klinkt het. (YDS)

