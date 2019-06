Exclusief voor abonnees Lianne Tan naar achtste finale badminton 27 juni 2019

Lianne Tan (BWF 51) heeft zich gisteren geplaatst voor de achtste finales in het badminton. In haar laatste groepswedstrijd klopte ze de Cypriotische Eleni Christodoulou (BWF 679) probleemloos met 21-8 en 21-18. Op de vorige Spelen in Baku 2015 behaalde Tan nog een zilveren medaille. Maxime Moreels (BWF 95) verloor na zijn eerste twee duels ook zijn derde partij tegen de Kroaat Zvonimir Durkinjak (BWF 121) met 2-1 (26-24, 19-21, 21-18)