Liam & Louise zijn populairste voornamen 00u00 0

Na zes jaar is Lucas van de top gestoten als populairste voornaam voor pasgeboren jongetjes in Vlaanderen. Bovenaan staat nu: Liam. Bij de meisjes werd het vaakst gekozen voor Louise. Dat blijkt uit gegevens van Kind en Gezin. Vooral bij de jongens is er dus sprake van een evolutie. Sinds 2011 was Lucas immers onafgebroken de voornaam die ouders het vaakst kozen voor hun zoontje.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee