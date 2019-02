Lezing Theo Francken geannuleerd na verhit protest 20 februari 2019

00u00 0

Bijna 200 mensen zijn gisteren gaan protesteren voor een hotel in Verviers, tegen de komst van Theo Francken (N-VA). Hij kwam er een lezing geven over zijn boek 'Continent zonder grenzen', maar die moest uit veiligheidsredenen geannuleerd worden. De sfeer raakte immers erg verhit: sommigen gooiden met terrasmeubilair. Opmerkelijke aanwezige onder de betogers: de burgemeester van Verviers, Muriel Targnion (PS), die groen licht had gegeven voor de betoging. "Francken wordt door de Walen terecht als een extremist aanzien, die hier komt om te provoceren. En een extremist moeten we bestrijden met democratische middelen", luidde het. Francken reageerde op Twitter. "Situatie uit de hand gelopen. Auto aangevallen door extreemlinks tuig." (ARA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN