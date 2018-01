Lezing Alain Remue van Cel Vermiste Personen 00u00 0

Op donderdag 1 februari organiseert het basisonderwijs van Dominiek Savio een lezing met het diensthoofd van de Cel Vermiste Personen van de federale politie. Alain Remue komt in de Oude Melkerij een woordje uitleg geven over de werking van de dienst. De opbrengst gaat naar de klaswerking van het basisonderwijs Dominiek Savio en naar de Cel Vermiste Personen zelf. Inschrijven kost 8 euro en kan tot 25 januari via de website basis.dominiek-savio.be. De lezing start stipt om 20 uur. (SVR)