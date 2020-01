Exclusief voor abonnees Lezers verkopen hun woning HUIZEN TE KOOP 25 januari 2020

00u00 0

WEST-VLAANDEREN RIJWONING IN ROESELARE E265.000

"Eerste maand proberen we het zelf"

Voor Stefaan De Witte en zijn partner was dit huis in Roeselare de ideale starterswoning. Nu ze hun droom van een eigen nieuwbouw aan het realiseren zijn, stellen ze dit huis zelf te koop. "Een makelaar heeft zeker zijn nut, maar de eerste maand van de verkoop willen we ervaring opdoen om de juiste keuzes te maken."

Het zijn spannende maanden voor Stefaan en zijn partner, want wat verderop in Roeselare is de bouw van hun droomwoning stilaan in de eindfase beland. Hoog tijd dus om het huis waar ze nu wonen te verkopen. "Het is de perfecte starterswoning voor iemand die meteen wil verhuizen en een voorliefde heeft voor hedendaagse architectuur en een mooi interieur.

Wij kwamen hier in 2008 terecht. De grote verbouwingen lagen toen al achter de rug, maar wij werkten alles tot in de puntjes af. We legden onder meer het terras aan en bepleisterden de gevel", zegt Stefaan.

Het enthousiasme waarmee hij over het huis spreekt, maakt duidelijk dat hij de geknipte persoon is om kandidaat-kopers rond te leiden, want het koppel werkt zonder makelaar. "We hebben helemaal niets tegen immokantoren en zijn ervan overtuigd dat ze veel inspanningen doen en goede tools hebben om de juiste kandidaten te vinden, maar de eerste maand proberen we het zonder hen. De reacties die we in die periode krijgen, op het huis en de prijs, kunnen we nadien - als het dan nog nodig blijkt te zijn - gebruiken om de woning heel gericht in de markt te plaatsen bij een bepaalde makelaar."

Stefaan heeft al een lijstje klaar met een aantal namen.

"In de stad zijn er kantoren met een bepaalde specialisatie. Het lijkt ons beter om voor zo iemand te kiezen dan iemand die alle soorten panden aanbiedt. Nu al worden we door verschillende makelaars gecontacteerd, ook al staat er in het zoekertje vermeld dat we ons huis zelf verkopen. Dat moet per mail, want we zetten er bewust geen telefoonnummer bij om niet constant gestoord te worden. We beantwoorden ze niet, maar houden ze bij voor het geval ze later van pas zouden komen."

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis