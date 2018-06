Leye niet mee op stage met Eupen 30 juni 2018

Het huwelijk tussen Mbaye Leye (35) en AS Eupen staat onder druk. Coach Claude Makélélé heeft besloten om de aanvaller niet mee te nemen op stage naar Bitburg. Een uitleg kreeg Leye niet, maar het ziet ernaar uit dat Makélélé, die het nooit op de Senegalees begrepen had, niet meer op de spits rekent. Nochtans ligt Leye nog twee jaar onder contract bij Eupen en had hij vorig seizoen een groot aandeel in de redding. Wellicht komt het nu tot een definitieve breuk, Leye is bereid te vertrekken, maar niet naar eender welke bestemming. Tot dusver kreeg hij geen concreet aanbod. Eupen haalde met David Pollet reeds een potentiële vervanger binnen. (PJC)