Leye geschorst, Eupense hoop rust op nieuwkomer Koné 22 januari 2018

Door twee (domme) gele kaarten is Mbaye Leye geschorst voor de match van woensdag tegen Charleroi. Een fikse domper voor coach Makelele, want Leye was sterk op dreef tegen Standard. Alle Eupense hoop rust meteen op de frêle schouders van nieuwkomer Mamadou Koné, die gehuurd wordt van het Spaanse Leganés. De snelle spits maakte het de Luikse verdediging erg lastig en scoorde een mooi doelpunt. "Hopelijk kan ik dit niveau aanhouden", vertelde de Ivoriaan. "Want in Spanje heb ik anderhalf jaar niet gespeeld en bij Eupen heb ik nog maar drie of vier keer meegetraind." Maar dat was er zaterdagavond allerminst aan te zien. Ook ploegmaat Siebe Blondelle had lof voor de 26-jarige spits. "Zo'n type speler hadden we nog niet, dus hij vormt absoluut een meerwaarde voor ons. Met zijn snelheid konden we de ruimte in de rug van de verdediging benutten. Jammer dat we dat broodnodige punt in het slot dan nog weggeven." (DPB)

