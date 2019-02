Levi Strauss trekt naar beurs 14 februari 2019

Levi Strauss heeft een aanvraag ingediend voor een notering op Wall Street. In november vorig jaar maakte de jeansfabrikant die plannen al bekend, maar nu zijn de eerste stappen gezet. Het bedrijf zou 600 tot 800 miljoen dollar (532 tot 709 miljoen euro) willen ophalen, en de waarde wordt op 5 miljard dollar (4,4 miljard euro) geschat. Het is niet de eerste maal dat Levi Strauss een notering krijgt. In 1971 trok de jeansmaker al naar Wall Street. Maar 13 jaar later werd het bedrijf van de beurs gehaald. Momenteel is het in handen van nazaten van de Duitse oprichter en immigrant Oskar Levi Strauss. Zijn jeans wordt intussen verkocht in 50.000 winkels, verspreid over 110 landen. Zelf beheert Levi Strauss 2.900 winkels. Afgelopen kwartaal was het bedrijf goed voor een omzet van bijna 1,6 miljard dollar (1,4 miljard euro) en een winst van 97 miljoen dollar (86 miljoen euro).

