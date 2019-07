Exclusief voor abonnees Leverkusen 3 Eupen 4 15 juli 2019

00u00 0

Beñat San José wil dat de Panda's vaker scoren. De coach werd op zijn wenken bediend met een heuse remontada tegen Bayer Leverkusen (4de in de Bundesliga). Van 3-0 - doelman Van Crombrugge voorkwam zelfs erger - naar 3-4 dankzij onder meer twee kort opeenvolgende doelpunten van Ciampichetti. Magnée kwam aan de aftrap als doublure voor Beck op rechtsback en is allicht de enige eigen jeugdspeler die aanspraak kan maken op een stek in de wedstrijdkern. Nurudeen viel niet in voor Van Crombrugge. Een teken dat San José geen rekening houdt met de 20-jarige Ghanese doelman als mogelijke titularis. (AR)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis