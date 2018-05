Leverancier van tenten voor Rock Werchter en Tomorrowland failliet 12 mei 2018

Het Nederlandse bedrijf dat kampeertenten levert aan Rock Werchter, Tomorrowland en een dertigtal andere festivals is failliet. Volgens de woordvoerster van Rock Werchter moeten de festivalgangers zich echter geen zorgen maken. "Wij hebben het nieuws vernomen en zijn de situatie momenteel aan het onderzoeken. We zullen er alleszins voor zorgen dat de nodige accommodaties aanwezig zijn en de festivalgangers hiervan geen hinder zullen ondervinden", aldus woordvoerster Nele Bigaré. G3 Presents stond bij Rock Werchter in voor de levering van de nodige tenten aan The Hive Resort, een rustige luxecamping vlak bij het Festivalpark langs de Werchtersesteenweg in Haacht.

HLN