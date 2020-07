Exclusief voor abonnees Levensverwachting toegenomen, aantal geboortes blijft dalen 15 juli 2020

De levensverwachting bij geboorte in België bedroeg vorig jaar 81,8 jaar voor de volledige bevolking. Voor de vrouwen ligt die levensverwachting zoals bekend iets hoger dan bij mannen: 84 tegenover 79,6 jaar. Dat blijkt uit analyse van de sterftecijfers van Statbel. Ten opzichte van 2018 is de levensverwachting met 0,3 jaar gestegen, meer dan de toename met 0,1 jaar die in 2018 werd waargenomen. De levensverwachting ligt in Vlaanderen het hoogst, met 82,7 jaar. Voor Brussel is dat 81,6 jaar en voor Wallonië 80,3 jaar.

