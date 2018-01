Levensverhaal 00u00 0

Wat een mooi levensverhaal van Willy De Mey uit Oostakker, een prachtartikel in jullie krant. Ik heb deze mensen persoonlijk mogen kennen en ze waren echt zoals in het artikel beschreven: doodbrave, hardwerkende en supervriendelijke mensen. Willy, dat je mag rusten in vrede, je hebt het goed gedaan.

Martine Fiers, Knokke-Heist

