Levensverhaal van Valérie

Een paar weken geleden kreeg ik als studente aan de Universiteit Antwerpen een mailtje dat Valérie Verstraeten overleden was. Ik kende haar niet persoonlijk, maar ze was een van ons. Na Julie Van Espen was haar overlijden de tweede harde klap voor onze universiteit. Dankzij haar levensverhaal in deze krant kreeg ik een beter beeld van Valérie. De traantjes vloeiden, wat was haar verhaal prachtig verteld. Ik bewonder Valéries levenslust, want ik weet dat het niet altijd gemakkelijk is om door te gaan. Als het even niet meer gaat, laten we dan allemaal denken aan Valérie, een meisje boordevol ambities, liefde en vriendschap.

Louise Billet

