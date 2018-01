Levensverhaal Timo 19 januari 2018

Het verhaal van de kleine Timo Kuppens is zo ongelooflijk onrechtvaardig dat er geen woorden voor zijn om dit te bevatten. Door mijn tranen heen kon ik me niet voorstellen hoe de ouders en broer zich tijdens die drie noodlottige minuten moeten hebben gevoeld. Geen medeleven is groot genoeg om hier troost te kunnen brengen. De strohalm is het prachtige leven dat Timo in 11 jaar tijd heeft gehad. Hopelijk zullen de dokters uiteindelijk kunnen zeggen wat er echt gebeurd is. Dat is de enige troost die nog mogelijk is voor de ouders en voor broer Bart die nu alleen moet slapen. Heel veel sterkte. Wij hebben zelf twee kinderen en vijf kleinkinderen en kunnen ons toch niet voorstellen wat jullie meemaken.

Paul Meeuwissen, Wilrijk

