LEVENSVERHAAL. "Lief lijf, we hebben onlangs ontdekt dat jij en ik ten oorlog trekken" NELE TAHON (41) uit Linden ° 14 februari 1978 † 28 januari 2020 Annick De Wit

06 maart 2020

00u00 2 De Krant "Lief lijf. We hebben onlangs ontdekt dat jij en ik ten oorlog trekken." Nele Tahon was de eerste en enige vrouw bij de Special Forces Group, de elitegroep van het Belgische leger die mensen tot waanzinnige inspanningen drijft, zoals 'Kamp Waes' liet zien. Ze was 'one of the guys' en die allergrootste beproevingen gewend, maar haar aanvalsplan tegen baarmoederhalskanker mislukte.

“Een monster genaamd kanker is erin geslaagd ons aan te vallen. Dat stond niet op de agenda, maar nu het toch is gebeurd, moeten we een aanvalsplan bedenken om het te verslaan." Nele schreef dagboeken. Dat deed ze altijd al. Maar kort na de diagnose, in de zomer van 2018, begon ze haar blog. In het Engels. Getiteld 'Life is curious', wat bijna klonk als een ode aan de verwondering. Publieke pamfletten waren het, in Neles strijd tegen de ziekte. Uitgevouwen aanvalsplannen en vorderingsverslagen van aan het medische front. Nele was zwaarbewapend. Mentaal van staal en beladen met optimisme. Met humor, zelfs. "'Have fun' met het volgen van mijn weg". Een publieke uitnodiging was het, voor het meemaken van een helletocht: hoe zij en haar lijf het monster zouden verslaan. "One team, one mission."

