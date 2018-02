Levensverhaal: de radiopiraat die te gevaarlijk was voor de BRT Annick De Wit

02 februari 2018

00u00 1 De Krant Zijn gezicht kende niemand, zijn swingende donderstem des te meer. Dj Peter van Dam pionierde op zeezender Mi Amigo. Was jaren radiogigant op Hilversum 3. Mét Hollands accent, maar zo Vlaams als iets. En van wereldallure, dixit de grote John De Mol. Begeesteraar van de Deckersen en Ornelissen van nu. Maar ex-piraten, die moesten bloeden. De BRT heeft hem nooit opgevist, wegens ooit 'staatsgevaarlijk'.

Het schip sloeg soms vervaarlijk heen en weer. Een oude schuit, zonder motor, half lek maar met een gigantische zendmast erop. Mengpaneeltje rechts, platenspeler links, microfoon ertussenin en gáán. Daar zát Peter van Dam, in zijn jongensdroom die waar werd. Banden werden aangevoerd per sloep. Massa's, want alles werd dubbel getaped voor als er weer wat in het water viel. Ook eten en drinken. Vooral drinken. Peter vond het allemaal fantástisch.

In internationale wateren konden ze uitzenden, wat vanop het land niet mocht. Maar veel werd vooraf opgenomen vanuit verdoken radiostudiootjes aan land. Ook daar was het vaak dolletjes. Een namiddag, in volle uitzending, speelde zich een scène af als uit een politiefilm. Plots reden vier combi's voor, plus drie karretjes van de BOB en stormden uniformen het studiootje binnen. Peter zat middenin een afkondiging en ratelde eerst nog dóór, maar de wetsdienders drongen aan. Ze hadden een huiszoekingsbevel.

