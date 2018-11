Levensverhaal. De laatste Belg bij RAF-609 wilde bommen droppen, niet incasseren Annick De Wit

16 november 2018

00u00 1 De Krant "Ik wil geen bommen op mijn kop krijgen, ik wil er smijten!" Het was haast begonnen als een boude jongensdroom, maar dan één uit bittere noodzaak: Albert 'Pitje' Laforce zwoer als puber, met zijn gezin gevlucht naar Londen en daar in volle Blitz beland, dat hij RAF-piloot zou worden. Hij was de laatste Belg die overbleef van het legendarische squadron 609.

ALBERT 'PITJE' LAFORCE (95) uit Kessel-Lo

° 11 november 1922 † 25 oktober 2018

Op zijn 91ste vertelde hij er nog over, in een uur durend interview dat is terug te vinden op YouTube. En je ziet zijn oude ogen fonkelen. "Het was 'a beast'", zei hij, over de Typhoon waarmee hij mocht vliegen én raketten lanceren. Hij stond als jonge kerel - hij was ook al niet groot van gestalte - op de tarmac omhoog te kijken, naar dat toestel dat boven hem uitrees.

"Dat was 'very impressive'." Hij moest het beest naar 6.000 tot 8.000 voet sleuren- dat is 2.000 of 2.500 meter hoog. "De eerste keer vloog het met jóu." En dan dook hij, zó steil en zó snel. "Je ging met 650 knopen (1.200 km/uur, red.) naar beneden, een gewéldige snelheid, met zo'n zwaar toestel - de Typhoon woog 7 ton, het dubbele van de Spitfire. Het was blind duiken, omdat je het target nog niet zag. Je werd hard in de zetel gedrukt, verloor vaak even het bewustzijn. We hadden altijd een zuurstofmasker op! Maar goed, op 400 à 500 voet (zo'n 150 meter van de grond, red.) kwam je wel weer bij je positieven."

En dan: 'Fire!' En terug naar de basis. Het vuur laaide op achter hem. Wát een missies... Levensgevaarlijk. Triest en onmenselijk, zo was de hele oorlog. Maar hij beleefde er ook zo'n adrenalinekicks. De Typhoon-piloten waren de helden van de RAF. Albert 'Pitje' Laforce was één van hen.

