Levenslang voor Oezbeek die in Stockholm aanslag pleegde met truck 08 juni 2018

De Oezbeekse man die vorig jaar in de Zweedse hoofdstad Stockholm vijf mensen om het leven bracht door een aanslag met een vrachtwagen is veroordeeld tot levenslang. De veertigjarige IS-aanhanger Rakhmat Akilov had al toegegeven dat hij de gestolen truck opzettelijk in een menigte had gestuurd in de bekendste winkelstraat van Stockholm. Bij de aanslag op 7 april 2017 kwam ook de 31-jarige Maïlys Dereymaeker uit Lembeek, Halle om. Akilov wilde naar eigen zeggen Zweden dwingen de strijd tegen Islamitische Staat op te geven.