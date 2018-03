Levenslang voor Hardy, hartjes voor Veerle 09 maart 2018

Twee hartjes, met balpen op z'n hand getekend. Renaud Hardy (55) is gisteren tot levenslang veroordeeld, maar de seriemoordenaar had duidelijk andere zaken aan zijn hoofd. Terwijl de strafmaat werd voorgelezen, speurden z'n ogen het publiek af. Op zoek naar actrice Veerle Eyckermans (55), die zijn aanval overleefde. Toen hij haar in het vizier kreeg, hield hij meermaals zijn hand aan zijn oor als een telefoon. Alsof hij haar duidelijk wilde maken 'dat hij nog zou bellen'. Helemaal op het einde, vlak voor de politie hem wegbracht, schudde Hardy zijn advocaat Frédéric Thiebaut de hand. Tegelijkertijd fluisterde hij Jef Vermassen in het oor dat hij nog iets voor hem had. Een handgeschreven brief, ter attentie van Veerle Eyckermans. Hardy's advocaat onderschepte de brief en screende de inhoud, waarna hij besliste dat het schrijven té ongepast was om het daadwerkelijk aan de actrice te bezorgen. Voor wie de hartjes op Hardy's linkerhand bestemd waren? Dat mysterie leek meteen opgelost. (BJM)

