Exclusief voor abonnees Levenslang voor Canadees die Belgische vermoordde 21 november 2019

Een 27-jarige Canadees is veroordeeld tot levenslang voor de moord en verkrachting van de Belgische toeriste Amélie Sakkalis. Het lichaam van de 28-jarige vrouw uit Doornik werd op 22 augustus 2018 gevonden in de Canadese provincie British Columbia. Sakkalis was bezig aan een rondreis in Canada. Ze werd vermoord door Sean McKenzie toen ze aan het liften was naar Vancouver. McKenzie werd opgepakt en bekende de feiten. Tijdens die feiten zou Sakkalis herhaaldelijk gevraagd hebben waarom McKenzie haar aanviel. Daarop antwoordde hij enkel "daarom". In de rechtbank weigerde de man gisteren ook het woord te richten tot de zes familieleden van de Belgische, die naar Canada waren afgereisd. (IBO)