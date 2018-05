Levenslang voor Britse die Belg met zuur overgoot 24 mei 2018

Een Britse rechtbank heeft een vrouw veroordeeld tot een levenslange celstraf voor een zuuraanval op een Belg. Berlinah Wallace (48) viel Mark Van Dongen in 2015 aan omdat ze jaloers was dat hij een ander had. De in Nederland geboren Belg raakte verbrand over een kwart van zijn lichaam. Hij was na de aanval verlamd vanaf zijn nek, verloor het grootste deel van zijn zicht en zijn linkeronderbeen moest geamputeerd worden. Hij lag meer dan een jaar in het ziekenhuis in Bristol, daarna kwam hij naar België. Eenmaal terug in ons land vroeg hij euthanasie aan. In januari 2017 overleed de man op 29-jarige leeftijd in Overpelt. Wallace was vorige week door de rechtbank in Bristol schuldig bevonden aan het opzettelijk gooien van een bijtende stof, maar werd vrijgesproken van moord.

