Levenslang rijverbod voor pizzakoerier (21) 16 november 2018

Een pizzakoerier van amper 21 jaar heeft een levenslang rijverbod gekregen en een jaar cel. Merxwes K., een Leuvense veelpleger, werd al meer dan tienmaal betrapt op het rijden zonder rijbewijs. In 2016 kreeg hij nog 22 maanden cel en 25.620 euro boete - deels met uitstel - én vijf jaar rijverbod. Datzelfde jaar liep hij opnieuw tegen de lamp toen hij een pizza ging leveren. Hij kwam in het vizier omdat hij veel te snel reed. Zijn proeven voor het rijexamen had hij nog altijd niet gedaan. De rechter legde hem nu een levenslang rijverbod op. Of hij zijn rijbewijs meteen zal missen, is nog maar de vraag: de twintiger zit momenteel een celstraf van meer dan 11 jaar uit voor overvallen, diefstallen, slagen en dopingbezit. (KAR)

