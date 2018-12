Levensgevaarlijk om over Woord van het Jaar te fietsen MOORDSTROOKJE 19 december 2018

Een smal fietspad dat vlak langs een drukke weg ligt en daardoor zeer gevaarlijk is. Ziedaar de definitie van moordstrookje, het nieuwe Woord van het Jaar. Bijna 10.000 Vlamingen brachten hun stem uit voor het jaarlijkse initiatief van Van Dale. Iets meer dan één op de vijf (21,2%) koos voor het winnende woord. Nipt op de tweede plaats: mangomoment (21%), of "een geluksmoment dat een ernstig zieke patiënt beleeft door een ogenschijnlijk onbeduidende, niet-medische handeling of opmerking". Groeipakket (8,5%), de opvolger van het kindergeld, vervolledigt de top 3.

