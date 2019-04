Exclusief voor abonnees Levens redden op 130 meter hoogte 17 april 2019

00u00 0

Voor de mannen en vrouwen van het RED-team van de Antwerpse brandweer is hoogtevrees niet aan de orde. Zij staan immers in voor reddingen op grote hoogte. Om op alles voorbereid te zijn, moeten ze veel oefenen. In 'Helden van hier: door het vuur' klimt het RED-team vanavond naar de top van een torenhoge kraan naast de Antwerp Tower én tot in de nok van een windturbine op 130 meter hoogte. "We hebben allemaal schrik om te vallen, net dat houdt ons in leven", legt klimleider Koen uit. Maar wat later wordt het menens, wanneer een grote vrachtwagen omkantelt en meteen in lichterlaaie staat. Hun collega's komen geen seconde te vroeg aan. Zit de bestuurder nog in de brandende cabine? Wat zit er in de lading? De antwoorden zijn van levensbelang. Voor de veiligheid wordt het tramverkeer stilgelegd en de hele buurt afgesloten. Want tot ze de inhoud van de lading kennen, kan de vrachtwagen ontploffen.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen