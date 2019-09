Exclusief voor abonnees Leven van F-16-piloot hing aan een stroomdraad 20 september 2019

Meer dan tweeënhalf uur heeft een Belgische F-16-piloot aan een hoogspanningslijn gehangen in het westen van Frankrijk, nadat hij met zijn schietstoel uit het neerstortende gevechtsvliegtuig was ontsnapt. Zijn collega kwam veilig op de grond terecht. Als bij wonder liep geen van beide militairen zware verwondingen op. "Ze zullen wat blauwe plekken en schrammen hebben, maar stellen het goed", verklaarde generaal-majoor Frederik Vansina, commandant van de luchtcomponent, nadat hij één van de piloten aan de lijn had gehad. De crash was vermoedelijk het gevolg van motorproblemen, maar wat er precies fout gelopen is, zal het onderzoek van de Franse justitie en Belgische experts van de luchtmacht nog moeten uitwijzen. (CMG)

