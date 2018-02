Leven hybridedieren ook in het wild? 17 februari 2018

00u00 0

Nee, hybridedieren zoals een zezel (zebra x ezel) en lijger (leeuw x tijger) komen nooit in de vrije natuur voor. Ze bestaan alleen omdat de mens een meer dan dwingend handje geholpen heeft bij de eerste romantische date. In de natuur liggen de leefgebieden van deze diersoorten - zeker bij zebra en ezel - veel te ver uiteen. Al begint nu ook de klimaatverandering een handje toe te steken. Zo zouden intussen enkele grizzly- en ijsberen - polar bears in het Engels - elkaar 'ontmoet' hebben, wat resulteerde in schattige 'grolars' (foto). (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over human interest

dieren