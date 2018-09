Leven 40% duurder 05 september 2018

00u00 0

Vlamingen worden per persoon steeds welstellender, hun spaarboekjes en de waarde van hun huizenbezit stijgt dag na dag. Ze moeten steeds minder uren werken en thuisblijven kan legaal om allerlei redenen, weliswaar op kosten van de werkgever. Het autobezit was nooit zo hoog. Er werden nooit zoveel vliegvakanties geboekt. Wat een miserie dan toch, of klagen al die verwende werknemers misschien iets te snel?

Jos Vermeeren

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN