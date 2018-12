Leve de liefde 59 Willy Naessens 21 december 2018

Willy Naessens (79), de selfmade man die op bijna alle Vlaamse industrieterreinen bedrijfshallen heeft gebouwd en zwembaden heeft geplaatst in duizenden verkavelingstuinen, trouwde in juli met Marie-Jeanne (67), de secretaresse die vijftig jaar geleden zijn maîtresse werd en later ook zijn officiële vriendin. Hun merkwaardige verhaal - de eerste vrouw van Naessens wist van de buitenechtelijke relatie maar tolereerde die - sprak nog meer tot de verbeelding dan hun gigantische bruidsfeest. Het duurde vier dagen en er waren in totaal meer dan 3.000 genodigden. "Een dankfeest voor alle vrienden, klanten en werknemers die ons geluk mogelijk hebben gemaakt", noemde Naessens het. Cadeaus wilde het koppel niet. De gasten konden storten op de rekening van de Koning Boudewijnstichting. Dat bracht 125.000 euro op. (SVB)

