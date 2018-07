Leve België column 20 juli 2018

Dat riep, op het einde van een toespraak, toenmalig Belgisch minister Hugo Schiltz anno 1988 in het verre Groningen. Het kan ook "lang leve België" zijn geweest, daarover zijn de meningen verdeeld. Een Vlaams-nationalistisch politicus die zoiets zei, dat beroerde de gemoederen. Vlaamsgezinden hoonden, belgicisten prezen hem. Dat was in beide gevallen overdreven. Hugo Schiltz oefende gewoon zijn beroep uit, daar in het hoge noorden van Nederland. Hij had ook "lang leve Zweden" kunnen zeggen, dat ware niet professioneel geweest.

