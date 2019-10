Exclusief voor abonnees Leuvense studenten winnen WK voor zonnewagens 18 oktober 2019

Het Agoria Solar Team van de KU Leuven heeft de Solar Challenge in Australië gewonnen. Het is de eerste zege op acht deelnames in het wereldkampioenschap voor zonnewagens. Op de laatste racedag vertrok het team met racepiloot Bert Longin nog als tweede, maar na een brand bij de Nederlandse koploper namen de Leuvense studenten de eerste plaats over. "Dit is de mooiste beloning na vijftien maanden hard werken", klinkt het bij het team. "We hebben heel veel testkilometers gereden en daardoor konden we tot op de limiet gaan. Het is echt een ongelooflijk gevoel om aan de finish te staan als wereldkampioen!" (BMK)