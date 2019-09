Exclusief voor abonnees Leuvense rector wil sluitingsuur voor cafés 27 september 2019

00u00 0

Het is voor de Leuvense rector Luc Sels "een stap te ver" dat er 's morgens op de Oude Markt in Leuven nog steeds cafés open zijn op het ogenblik dat er leerlingen passeren op weg naar hun school. Dat stelt Sels in een gesprek met het Oost-Brabantse ROBtv. "We moeten overeenkomen dat we hier politioneel ingrijpen", aldus Sels, die zich ook kant tegen het aanbieden van goedkope alcoholische dranken door cafés. De jaarlijkse overlastcampagne die de stad Leuven, de politie en Leuvense studentenkoepel LOKO op 1 oktober lanceren, staat volgens de rector volledig in het teken van verantwoord uitgaan. Ook naar aanleiding van een aantal gewelddadige incidenten die zich tijdens uitgaansnachten op en rond de Oude Markt in augustus en september voordeden, weerklonk her en der het pleidooi voor een sluitingsuur. Er komt hierover meer duidelijkheid bij de voorstelling dit najaar van het nieuwe zoneveiligheidsplan voor Leuven.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis