Exclusief voor abonnees Leuvense politie verscherpt toezicht na kickboksfilmpje 27 augustus 2019

00u00 0

Naar aanleiding van enkele gewelddadige feiten die zich voordeden op de Oude Markt en omgeving heeft de Leuvense politie het toezicht verscherpt. Dat heeft de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) gisteren gezegd tijdens een persontmoeting. De bal ging aan het rollen na een filmpje waar een man een andere man knock-out trapt met een kickboksbeweging. "Onze voorstellen om dit probleem aan te pakken, zullen dit najaar deel uitmaken van ons uitgebreid zoneveiligheidsplan. We willen immers niet aan steekvlampolitiek doen. De extra inzet van agenten in het uitgaansleven heeft inmiddels al duidelijk effect gehad", aldus Ridouani. De Leuvense burgemeester wees er voorts op dat de politie wel degelijk vaak optreedt. "Half augustus bijvoorbeeld werden er op een avond 11 incidenten geregistreerd. In zeven gevallen werd de dader onmiddellijk opgepakt." (ADPW/BMK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis