Exclusief voor abonnees Leuvense politie eist actie tegen nachtelijke vechtpartijen 12 augustus 2019

00u00 0

De Leuvense politie is de vechtpartijen in het uitgaansleven beu, na een nieuwe reeks incidenten afgelopen weekend. Een 24-jarige man uit Herenthout werd in de politiecel opgesloten nadat hij zaterdagnacht een 27-jarige vrouw een kopstoot had gegeven. Bij de arrestatie werd een 18-jarige agressief en maakte hij de politie belachelijk, waardoor ook hij werd opgepakt. Het slachtoffer van de kopstoot werd met een gezwollen bloedneus naar het ziekenhuis gebracht.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis