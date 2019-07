Exclusief voor abonnees Leuvense moskee: stadsbestuur betreurt aanpak Homans 27 juli 2019

00u00 0

Liesbeth Homans (N-VA) had vooraf moeten communiceren over haar beslissing om op te treden tegen de Al Ishaan-moskee in de Leuvense deelgemeente Wilsele. Dat zegt het stadsbestuur. Volgens bevoegd minister Homans heeft ze informatie dat het salafisme onderwezen wordt in de moskee en dus startte ze de procedure op om de erkenning in te trekken. Daardoor zou die geen subsidies meer krijgen. Het stadsbestuur, dat voor het zover komt eerst nog advies moet geven, voelt zich in snelheid gepakt. "We hebben nog geen enkel element van dossier of verslag ontvangen waarop de minister zich hiervoor beroept, en kunnen bijgevolg momenteel geen inhoudelijke uitspraken doen. Maar deze aanpak schept een negatieve sfeer waarbij een gemeenschap gestigmatiseerd wordt zonder kans op wederwoord." De moskee zelf ontkent de beschuldigingen van Homans. (ARA)

