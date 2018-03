Leuvense koten krijgen eerste labels 02 maart 2018

De KU Leuven en de stad Leuven hebben gisteren het eerste 'groene kotlabel' uitgereikt voor een studentenhuisvesting. Dit betekent dat het pand volgens beide instellingen aan alle woon- en contractnormen beantwoordt en dat de eigenaar studentvriendelijk is. In afwachting dat de stedelijke dienst Woontoezicht zijn controle heeft uitgevoerd, kan de KU Leuven voortaan ook al een 'blauw kotlabel' uitreiken als het betrokken pand voldoet aan de door haar opgestelde criteria op vlak van woon- en contractkwaliteit, brandveiligheid en studentvriendelijkheid. Van de circa 43.000 koten in Leuven komt er naar schatting 70% in aanmerking voor het blauwe kotlabel. (ADPW)

